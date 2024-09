“È morto nel sonno”, grave lutto nel mondo del cinema: addio al famosissimo attore

Lutto nel mondo del cinema. Nella giornata di ieri, lunedì 2 settembre, si è spento nel sonno l’attore americano James Darren, celebre per i suoi ruoli in film come Gidget e serie come Star Trek: Deep Space Nine.

attore americano morto nel sonno

Notizia rilasciata dal sito americano TMZ e confermata poi dallo stesso figlio, Jim Moret che rivela che la morte è sopraggiunta nel sonno presso l’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles dove l’uomo era ricoverato per problemi cardiaci.

La carriera di attore di James Darren

James Darrren, all’anagrafe James William Ercolani, è nato nel 1936 a Philadelphia, negli Stati Uniti.

La sua carriera di attore lo rivela al grande pubblico grazie al ruolo del surfista Moondoggie interpretato nel film Gidget, uscito nelle sale nel 1959. Per quanto concerne il cinema, l’attore vanta un ruolo da protagonista nei sequel Gidget Goes Hawaian e Gidget Goes to Rome.

La sua carriera di attore prosegue anche nell’ambito di produzioni rivolte al piccolo schermo. A tal riguardo, spicca la sua interpretazione nelle vesti dell’agente di polizia Jim Corrigan, protagonista nella serie tv TJ Hooker per quattro stagioni.

Altro ruolo degno di nota è, senza dubbio, quello che lo ha visto calato nei panni del cantante di night club Vic Fontaine nella terza serie della saga Star Trek: Deep Space Nine.

celebre attore scomparso

Nell’ambito della sua variegata ed eclettica carriera professionale, James Darren vanta anche un passato in qualità di regista. In particolare, ha diretto diversi episodi di serie televisive come Melrose Place, Beverly Hills, 9021 e The A-Team.

Da segnalare, inoltre, le sue particolari doti canore. Ha infatti cantato la sigla del film Gidget, oltre ad avervi partecipato come attore. Un altro suo brano, intitolato Goodbye Cruel World, nel 1961 ha raggiunto il terzo posto nella classifica di Billboard.

I problemi di salute legati al cuore

A quanto riporta il sito americano TMZ, James Darren si è spento nel sonno lo scorso 2 settembre presso il Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles. Notizia poi confermata anche dal figlio Jim Moret.

James Darren morto a 88 anni

Non sono ancora chiare le cause del decesso. Il ragazzo però ha spiegato che il padre soffriva di problemi di natura cardiaca a causa dei quali era in cura presso la struttura ospedaliera. Qui vi si era recato per essere sottoposto ad un intervento di sostituzione della valvola aortica. Intervento che poi non è stato eseguito per le generali condizioni di salute dell’uomo, giudicate non idonee per sostenerlo.