È morto Michael Gambon, ovvero Albus Silente della saga di Harry Potter

Si è spento all’età di 82 anni Michael Gambon, attore pluripremiato che è rimasto nell’immaginario collettivo Albus Silente della saga di Harry Potter.

Michael Gambon è stato arruolato per il ruolo di Albus Silente dal terzo film, dato che nei primi due ha ricoperto quel ruolo l’attore Richard Harris, scomparso nel 2002 al termine delle riprese del film.

Gambon – che nella sua carriera ha vinto quattro BAFTA, due RTS Awards e un Olivier – è morto all’età di 82 anni a Witham, in Inghilterra, per via di una polmonite che ha peggiorato le sue già precarie condizioni di salute.

È morto l’attore britannico Michael Gambon, il secondo a prestare il volto al Preside Albus Silente nella saga di #HarryPotter.

