È morto Massimo Cotto

Grave lutto nel mondo della musica: si è spento nella notte Massimo Cotto, noto speaker radiofonico nonché giornalista e scrittore. Ricoverato dopo un malore al reparto di rianimazione del Cardinal Massaia di Asti dal 9 luglio, Cotto è venuto a mancare all’età di 62 anni. Con la sua narrazione durata anni, ha raccontato e dato voce al rock e la musica di tutti i tempi.

scomparso il noto conduttore radiofonico Massimo Cotto

L’amore di Massimo Cotto per la musica e per la radio

Nato ad Asti nel 1962, Massimo Cotto ha ricoperto indubbiamente un ruolo di rilievo nel mondo della musica e del giornalismo italiano.

I suoi esordi lo vedono impegnato inizialmente come giornalista musicale negli anni ’80, attività che gli ha permesso di esprimere al massimo tutto il suo amore per la musica rock. Ha collaborato con diverse riviste del settore, fra cui “Rockstar” e “Mucchio Selvaggio”, guadagnando velocemente una grande notorietà fra gli appassionati della musica italiana.

La sua vita professionale è stata senza dubbio segnata dalla grande passione per il mondo radiofonico. All’interno di tale ambito, Massimo Cotto può vantare una straordinaria carriera. Ha lavorato per diverse emittenti nazionali, da anni però era la storica voce di Virgin radio.

Massimo Cotto nelle vesti di scrittore ed autore

La versatilità dimostrata in ambito professionale e lavorativo colloca Massimo Cotto anche fra gli scrittori ed autori che si sono dedicati ai racconti sulla musica e sulle personalità del rock. I suoi numerosi libri hanno spaziato dalle biografie di artisti leggendari a riflessioni di carattere del tutto personale sulla cultura musicale che ha attraversato i tempi.

Nel corso degli anni, Cotto ha rivestito anche ruoli molto importanti nell’ambito di grandi eventi musicali. È stato infatti direttore artistico del Premio Tenco, un prestigioso riconoscimento per la canzone d’autore italiana ed ha fatto parte della giuria di Sanremo Giovani.

Le dediche di chi gli era vicino

La moglie Chiara Buratti ha affidato ad un post pubblicato su Instagram dolci e toccanti parole di addio all’amato marito:

“Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai. Te lo prometto”.

Anche i colleghi di Virgin Radio hanno voluto trasmettere attraverso un messaggio su Facebook tutto il commovente dolore provato per la scomparsa del loro caro amico:

“Questa notte Massimo Cotto ci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo perché Massimo era uno di noi. Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto. Nel 2012 è entrato a fare parte della famiglia di Virgin Radio raccontando le follie dei grandi artisti del rock attraverso le pillole di Rock bazar e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in Rock and Talk con dr. Feelgood (Maurizio Faulisi) e con il cavaliere nero (Antonello Piroso). In tutti questi anni ci ha sempre dato il buongiorno con il sorriso e con il suo inconfondibile umorismo (non dimenticheremo mai le sue battute), tenendoci compagnia con una passione infinita per la musica e per tutte le forme d’arte. Siamo vicini alla sua famiglia (Chiara, Francesco e alla mamma Marisa) e a tutti voi che, come noi, lo avete amato e apprezzato. Ciao Massimo, fai buon viaggio”.