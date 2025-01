È morto Luigi Molon, nel suo cimitero degli animali i gatti di Anna Magnani e il cane di Pertini

È morto a Roma Luigi Molon, 76enne proprietario di Casa Rosa, un cimitero per animali situato nel quartiere Portuense, fondato da suo padre Antonio, veterinario di Mussolini. Nel 1923, Antonio diede sepoltura anche alla gallina dei figli del Duce. Conosciuto affettuosamente come ‘Mino’, Molon era descritto dalla sorella Lisetta come un uomo buono, sempre pronto a sostenere gli altri nonostante le proprie difficoltà di salute, con una predisposizione per la battuta e la risata. Molon era orgoglioso di gestire l’unico cimitero in Italia autorizzato per la sepoltura di animali, dove sono presenti circa mille spoglie di animali domestici.

Ora che Luigi Molon è venuto a mancare, ci si chiede cosa accadrà a Casa Rosa, che ha curato con passione e dedizione nel corso degli anni. Negli anni, molti volti noti si sono rivolti a lui per le sepolture dei loro animali: attori, politici e personaggi pubblici sono venuti a rendere omaggio ai loro amici a quattro zampe. Anna Magnani ha portato i suoi gatti, Peppino De Filippo il suo cane Fido, e Brigitte Bardot ha scelto Casa Rosa per uno dei suoi tanti animali. Ogni sepoltura è contrassegnata da una lapide con nome, data di nascita e morte, e talvolta con foto o frasi di affetto eterno, in un ambiente verde ricco di ricordi.

Negli ultimi dieci anni, Molon aveva rilevato un aumento di politici che sceglievano di far seppellire i propri animali da compagnia, con alcuni che avevano sepolto più di venti animali. La prima sepoltura, risalente al periodo pre-repubblicano, fu quella della gallina di Mussolini, per la quale Antonio si occupò della sepoltura. Casa Rosa ospita anche i cani della Casa Savoia e diversi presidenti della Repubblica, inclusi Leone e Pertini, il quale lasciò qui il suo barboncino gigante di nome Trick. Molon ha raccontato anche di aver sepolto animali meno convenzionali, come un leone e una tigre, contribuendo a creare una storia unica di affetto tra gli animali e i loro proprietari nel corso del tempo.