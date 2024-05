È morto Luca De Marinis, tragiche le cause della morte: aveva solo 37 anni

Muore in un grave incidente Luca De Marinis: aveva 37 anni

La scomparsa improvvisa di Luca De Marinis ha lasciato un vuoto immenso nel cuore dei suoi amici, della sua famiglia e della comunità napoletana. Il giovane pizzaiolo, appassionato delle due ruote, ha perso vita in un tragico incidente stradale in California, dove si era trasferito per lavoro e dove aveva costruito un futuro luminoso.

Il pizzaiolo napoletano di 37 anni, è deceduto all’Inland Valley Hospital di Wildomar, in California. Secondo il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Riverside, De Marinis stava guidando verso nord su Wolf Valley Road, quando un veicolo su Caminito Olite lo ha travolto. Il giovane è morto sul colpo e a nulla sono servite le manovre di rianimazione del personale medico specializzato arrivato tempestivamente sul posto.

De Marinis viveva e lavorava nel sud est della California. La notizia della sua scomparsa ha scosso tutti coloro che lo conoscevano. In molti ricordano con affetto il suo sorriso contagioso, la sua generosità e la sua passione per la vita. Amici e colleghi stanno aiutando la famiglia a riportare la salma in Italia, organizzando una raccolta fondi e manifestando il loro cordoglio sui social media. Una cara amica scrive:

“Eri il sole amico mio, un sole splendente, la gioia di vivere, la determinazione di chi non si arrende mai e si riscriveva ogni volta che lo si richiedeva, la generosità di chi non risparmia aiuto e sostegno.”

Luca De Marinis era un talento nel mondo dei lievitati, un pizzaiolo di fama internazionale che aveva conquistato il titolo mondiale nel 2019. La sua abilità e la sua dedizione al mestiere lo hanno reso rispettato e ammirato da tutti coloro che hanno assaggiato le sue creazioni culinarie.

La comunità napoletana piange la perdita di uno dei suoi figli più brillanti. Luca De Marinis, detto affettuosamente “picchio“, resterà per sempre nei nostri ricordi come un ragazzo solare, determinato e generoso. Che la sua anima possa riposare in pace.