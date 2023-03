E' morto Luca Bergia, fondatore dei Marlene Kuntz: ex batterista aveva 54 anni

E’ morto Luca Bergia, ex batterista 54enne, tra i fondatori del gruppo rock cuneese Marlene Kuntz. Bergia, trovato senza vita nella sua casa di Cuneo, aveva suonato nella band dal 1989, anno di nascita del gruppo che aveva contribuito a fondare assieme a Riccardo Tesio. L’artista si era ritirato dalla scena musicale alla fine del 2020 per dedicarsi all’insegnamento di scienze alle scuole medie di Madonna dell’Olmo di Cuneo e Chiusa Pesio. Nello stesso anno aveva superato anche un momento difficile dopo aver contratto il Covid. La data dei funerali non è stata ancora stabilita.