È morto l’avvocato Guido Alpa, con lui lavorò Giuseppe Conte

È morto Guido Alpa, 77 anni, noto giurista e civilista italiano di fama internazionale, che ha dedicato la sua vita al diritto. Ha insegnato giurisprudenza e ha pubblicato il famoso “Manuale di diritto privato”. Alpa, avvocato di successo e professore emerito di diritto civile presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’, ha ricoperto ruoli significativi nel Consiglio nazionale forense, di cui è stato presidente dal 2004 al 2015.

La sua carriera include importanti incarichi istituzionali, come membro della Commissione per la riforma della legge fallimentare e presidente della Commissione consultiva sul diritto sanitario. Nel 2016, è stato nominato presidente della Commissione di studio per la riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, concentrandosi su mediazione e arbitrato.

Alpa ha ricevuto numerose onorificenze, tra cui Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica e membro onorario di diversi istituti accademici internazionali. È stato insignito di tre lauree honoris causa in giurisprudenza dalle università di Madrid, Lima e Buenos Aires.

Autore di importanti pubblicazioni giuridiche, Alpa ha scritto opere come “La responsabilità d’impresa” e “Le fonti non scritte e l’interpretazione”. È stato anche attivo nel pubblicare articoli e libri sul diritto privato e la professione forense.

Nato il 26 novembre 1947 a Ovada, si è laureato all’Università di Genova nel 1970, iniziando una carriera accademica che lo ha visto insegnare in diverse università italiane e all’estero. Negli ultimi anni, il suo nome è stato associato a Giuseppe Conte, di cui ha raccontato in un’intervista i rapporti di collaborazione. È scomparso in una clinica a Genova.