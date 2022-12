È morto Lando Buzzanca

Lando Buzzanca è morto all’età di 87 anni.

L’attore – che di recente aveva fatto parte di un’edizione di Ballando con le Stelle – ra ricoverato presso il policlinico Gemelli da alcuni giorni dopo essere caduto dalla sedia a rotelle nella Rsa romana nella quale si trova dallo scorso 27 dicembre.

Francesca Della Valle, compagna dell’attore, nel corso degli ultimi mesi ha più volte puntato il dito contro i figli di Buzzanca. Anche Fulvio Tomaselli, medico di Buzzanca, via Facebook un paio di settimane fa ha lanciato un allarme.

“Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca, ricoverato d’urgenza (?) al Policlinico Gemelli dall’otto novembre. Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana famosa nel mondo. Le ‘amorevoli cure’ dichiarate, nel ricovero in RSA dal 27 dicembre, hanno travolto un uomo, che un anno fa camminava e parlava, nella tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito, drammaticamente lucido. Questo stato l’ho denunciato il 5 agosto, come suo medico di fiducia. Ora sta peggio. E le stelle guardano sotto lo stesso tetto. Grazie per l’ottimo sostegno… Amministrativo”.