E' morto Jim Brown, la leggenda Nfl aveva 87 anni

Jim Brown, uno dei più grandi running back nella storia della Nfl, è morto all’età di 87 anni. Il decesso dell’ex giocatore ed ex attore è stato annunciato dalla moglie Monique con un post su Instagram. Brown si è spento ieri nella sua casa di Los Angeles. Brown ha giocato nella Nfl dal 1957 al 1965 con la maglia dei Cleveland Browns, condotti al titolo nel 1964. Il running back si è aggiudicato il premio di MVP in 3 stagioni, chiudendo la carriera con 12.312 yard corse e con la presenza al Pro Bowl in ogni annata disputata.