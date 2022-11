E' morto Jason David Frank, star dei Power Rangers aveva 49 anni

E’ morto a Houston, in Texas, all’età di 49 anni l’attore statunitense Jason David Frank, famoso per aver interpretato il ruolo di Tommy Oliver nella serie tv “Power Rangers” (1993-1996) e nelle serie successive “Power Rangers Zeo”, “Power Rangers Turbo”, “Power Rangers DinoThunder”, fino a “Power Rangers HyperForce” del 2018.

L’agente dell’attore, Justine Hunt, ha diffuso un comunicato: “Preghiamo di rispettare la privacy della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo orribile, nel quale veniamo a patti con la perdita di un essere umano così meraviglioso. Amava moltissimo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Ci mancherà davvero”.

La famiglia dell’attore deve ancora rilasciare una dichiarazione. Lascia quattro figli: Hunter, Jacob, Skye e Jenna. La moglie Tammie Frank, con cui era sposato dal 2003, ha chiesto il divorzio all’inizio di quest’anno dopo aver accusato l’attore di infedeltà. In precedenza era stato sposato con Shawna Frank dal 1994 al 2001.

Il personaggio di Tommy Oliver, che inizialmente sarebbe dovuto apparire solo in pochi episodi, ebbe così tanto successo che gli autori della serie “Power Rangers”, iniziata nel 1993, decisero di farlo rimanere non solo nella prima serie, per tutte le tre stagioni che la compongono, ma anche nelle successive stagioni. L’attore aveva iniziato la carriera praticando le arti marziali.