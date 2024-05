È morto in piedi. Queste sono state le sue ultime parole, per la sua nipotina appena nata

Tra pochi giorni, il 26 maggio, Mike Bongiorno avrebbe compiuto 100 anni. Sarà per sempre ricordato come uno dei più celebri e amati conduttori italiani. La moglie Daniela Zuccoli ha voluto ricordare i suoi ultimi giorni di vita in una commovente intervista con il Corriere della Sera.

Nonostante siano passati 15 anni dalla sua scomparsa, avvenuta l’8 settembre del 2009, Mike Bongiorno continua a vivere nel cuore degli italiani. Amava il suo lavoro e, come ha sottolineato la moglie nell’intervista, non ha fatto solo tv ma è entrato nelle case delle famiglie che ogni giorno lo seguivano con amore.

Daniela ha confessato di aver avuto altre relazioni nel tempo, ma nessuno è mai riuscito a essere al livello del marito. Era unico ed non esiste persona al mondo che potrà sostituirlo.

Mi manca sempre. Lui era metodico, sembrava noioso, in realtà con lui ogni giorno c’era una novità. Non ci si annoiava mai. La nostra differenza d’età all’inizio ha avuto un peso, ci siamo anche allontanati. Ma io non avrei mai potuto vivere senza di lui.

La moglie del conduttore scomparso ha ricordato di quanto lui amasse apparire sulle copertine e sentire quando parlavano di lui. Amava mostrare la sua famiglia e quindi è certa che ora, su nel cielo, lui guardi ancora come le persone lo ricordano, sorridendo.

Daniela ricorda sempre gli ultimi tre giorni di vita del marito, li ha definiti simbolici. Mike aveva 85 anni e stava bene. Si è spento mentre era in piedi, accanto alla moglie.

Il meglio che si possa avere nella vita.

Tre giorni prima, il conduttore si è recato alla loro villa al lago per salutare i ragazzi, il figlio Leo stava festeggiando i suoi 20 anni. Una cosa che non aveva mai fatto, forse lo sentiva. Al taglio della torta ha voluto fare un discorso bellissimo sulla vita e su tutte le cose belle che poteva regalare. Il successivo 6 settembre, è nata la figlia di Nicolò e Mike e Daniela sono corsi in ospedale per vederla. Il 7 settembre hanno deciso di recarsi insieme a Montecarlo, il conduttore era allegro e stava bene, cantava in macchina. Poi è arrivato l’8 settembre, il giorno della sua scomparsa: