È morto improvvisamente Luca Giurato: addio al caro conduttore

Il mondo della televisione italiana piange la scomparsa di Luca Giurato, avvenuta all’età di 84 anni a causa di un infarto fulminante mentre si trovava a Santa Marinella. Giurato, noto conduttore televisivo e giornalista, è stato un volto iconico del panorama televisivo, capace di far sorridere milioni di telespettatori con la sua simpatia e spontaneità.

Nato a Roma nel 1939, inizia la sua carriera come cronista per il quotidiano Paese Sera e ottiene il tesserino da giornalista professionista nel 1965. Ha lavorato per La Stampa, ricoprendo anche il ruolo di direttore del giornale Radio Rai e diventando vicedirettore del TG1 fino al 1990, contribuendo così in modo significativo al giornalismo italiano.

Giurato ha guadagnato notorietà in televisione negli anni ’90, con il programma “A tutta Stampa”. La sua grande occasione arriva nel 1993 con “Domenica In” accanto a Mara Venier, dove il suo stile genuino e la sua simpatia spiccavano, facendolo diventare una figura affermata del piccolo schermo. Ha anche condotto “Unomattina” per diverse stagioni, collaborando con numerosi volti noti della televisione italiana, come Antonella Clerici e Eleonora Daniele.

Uno degli aspetti più affascinanti della sua carriera è stato il suo innato talento per i lapsus televisivi, diventati celebri e spesso fonte di ironia, come “A pra foco” e “Buongiollo”, ripresi dalla Gialappa’s Band in “Mai dire Gol”. In un’intervista, Giurato stesso ha detto, “Il 70% delle mie gaffe sono originali, ma ammetto che quando ho visto il grande successo che riscuotevano, qualche volta ci ho marciato”.

Oltre alla sua carriera in TV, Giurato ha partecipato come opinionista a programmi di successo tra cui “L’Isola dei Famosi” e “I Raccomandati”. Era anche sposato con la giornalista Daniela Vergara, con cui ha condiviso oltre vent’anni di vita.

Mara Venier, profondamente colpita dalla sua scomparsa, ha voluto ricordarlo affettuosamente sui social. La morte di Luca Giurato segna la fine di un’era e lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo, un uomo che ha saputo unire professionalità e leggerezza.