È morto il bonobo Kanzi che comprendeva l’inglese

È morto Kanzi, il famoso bonobo di 44 anni noto per la sua abilità nel comunicare attraverso i lessigrammi e comprendere l’inglese. La sua morte, avvenuta il 18 marzo, è stata inaspettata e ha suscitato una profonda tristezza tra i suoi curatori, i ricercatori dell’Ape Conservation and Cognition Initiative di Des Moines, Iowa, che lo consideravano parte della famiglia. Kanzi aveva imparato a comunicare utilizzando una tastiera computerizzata con simboli, sviluppando un vocabolario di circa 3000 segni, e si era distinto per la sua capacità di comprendere il linguaggio umano, persino in altre lingue.

Famoso anche su YouTube per i suoi video mentre giocava a Minecraft, Kanzi ha superato le aspettative di molti esperti, mostrando una particolare intelligenza e curiosità. La sua vita è stata caratterizzata da interazioni sociali straordinarie con le persone, diversamente da altri bonobi come suo padre Matata, che non mostrava interesse per la comunicazione. Le sue condizioni di salute erano generalmente buone, e il giorno della sua morte si era comportato normalmente, ma si è improvvisamente speso senza apparenti segni di sofferenza.

Kanzi ha contribuito a una maggiore comprensione delle capacità cognitive dei primati e ha messo in risalto le somiglianze tra umani e scimmie, dato che la sua DNA è simile al 98,7% a quello umano. La sua storia, documentata in un film, ha avuto un impatto significativo, sottolineando l’importanza della comunicazione interspecifica e il valore dei primati nel nostro ecosistema. I dettagli della necropsia saranno necessari per chiarire le cause della sua morte.