È morto Idris, storico volto di Quelli che il Calcio

Oggi pomeriggio è morto Idris. Il giornalista 72enne, però era noto al grande pubblico soprattutto come personaggio televisivo, negli anni ha partecipato a Quelli che il Calcio, l’edizione del 2005 de L’Isola dei Famosi, Ciao Darwin, Grand Hotel Chiambretti e molti altri programmi tv.

Fabio Fazio è stato tra i primi amici e colleghi che hanno commentato la scomparsa di Idris: “Caro Idris. Quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Ci mancherai tantissimo“.

Idris, biografia.

“Nato in Gambia, aveva 21 fratelli. Inizia gli studi in Senegal, arriva in Italia nel 1972 con una borsa di studio ottenuta all’Università per Stranieri di Perugia. – riporta Wikipedia – Successivamente si trasferisce a Brescia dove, terminati gli studi, comincia a lavorare come DJ nelle discoteche e nelle radio locali. La sua prima importante apparizione televisiva è nella trasmissione “Tele Vù Cumprà” prodotta e trasmessa dall’emittente locale RTG Radio TeleGarda, di cui rimase celebre lo sketch paradossale in cui Idris interpretava, parlando in dialetto bresciano, una persona che rifiutava di acquistare prodotti come fazzoletti di carta e accendini da un venditore porta a porta di pelle bianca. I suoi esordi come giornalista sportivo risalgono al 1977 per RTV-Radio televisione bresciana (emittente locale confluita alcuni anni dopo in Retebrescia), dove conduceva anche il programma musicale settimanale Idris Show[1]. Nel 1989 partecipa e vince a Star 90, programma di Canale 5 per nuovi talenti. Nel 1990 intraprende anche la carriera di attore, nel film Bianco e nero di Fabrizio Laurenti.

Tifoso della Juventus, la sua immagine è stata consacrata in anni di apparizioni alla popolare trasmissione televisiva Quelli che il calcio, condotta da Fabio Fazio: “È grazie al mio tifo per la Juventus che sono diventato famoso”, ammetterà in un’intervista. Per alcuni anni si è occupato della direzione del TG multietnico in onda su Retebrescia. Idris era sposato ed era padre di quattro figli: Laura, Binta, Francesca Hadija e Hadin. Il 3 ottobre 2005 era diventato nonno di Pietro, figlio della figlia maggiore Laura: «Voglio essere chiamato nonno Idris perché per me è un titolo nobiliare, mi fa onore!»”.