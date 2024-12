È morto Giovanni Lepori, grande lutto nel mondo della televisione

Giovanni Lepori, vincitore di “Scuderia Scotti” nel programma “Tu si que vales,” è scomparso a 69 anni il giorno di Natale, lasciando un profondo vuoto nella comunità romana. Lepori, noto al pubblico per la sua partecipazione al programma di Canale5 nel 2022, ha incantato la giuria e gli spettatori con la sua esibizione, che ha suscitato momenti di grande emozione e divertimento. La sua morte ha colpito duramente i suoi cari e gli amici.

Le notizie della sua scomparsa sono state confermate da diversi media, tra cui Il Messaggero, che ha informato che Lepori è venuto a mancare il 25 dicembre a Roma dopo un malore fatale. Era in pensione, avendo dedicato gran parte della sua vita al lavoro in una pizzeria nel quartiere Trastevere. Il proprietario di un negozio frequentato da Lepori, Alessandro Albanesi, ha espresso il suo cordoglio, affermando che la sua morte ha addolorato un intero quartiere. Lepori era un cliente affezionato che amava raccontare storie riguardanti la sua lunga carriera nel settore della ristorazione e le sue passioni, come la danza.

La vittoria di Lepori a “Scuderia Scotti” nel 2022 lo ha reso famoso. La sua performance sulle note di “La febbre del sabato sera” gli ha permesso di prevalere su altri concorrenti, come Roberto Maurici e Valter La Mantia. La giuria è stata conquistata dal suo talento e dalla sua personalità vivace, e come premio ha ricevuto una coppa di maiale e un viaggio in business class per Rio de Janeiro. Durante la sua partecipazione, Lepori ha anche rivelato dettagli sulla sua vita sentimentale, dichiarando di essere fidanzato con una donna rumena di 36 anni, Nicoletta, e ha espresso il desiderio di prendere parte al programma “Uomini e Donne.” La conduttrice Maria De Filippi lo ha esortato a lasciare la sua fidanzata per partecipare, in un momento che ha suscitato sorrisi nel pubblico. Grazie al suo spirito giocoso e alla sua capacità di intrattenere, Lepori è diventato un personaggio amato e indimenticabile del panorama televisivo italiano.