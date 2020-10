In Rai dal 1972 e tante storiche trasmissioni

– Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Ieri notte è infatti venuto a mancare a 81 anni Gianfranco De Laurentiis, giornalista romano, per oltre trenta storico volto dello sport Rai e apprezzato da tantissimi sportivi.

De Laurentiis cominciò la sua carriera al Corriere della Sera, per poi andare alla Rai dal 1972.. Direttore della Tgs, la testata giornalistica sportiva, dal 1993 al 1994, prima e anche dopo tante trasmissioni a cui ha legato volto e fortune. Come dimenticare, per chi non è più giovanissimo, trasmissioni come “EuroGol” (rubrica del Tg2 sulle coppe europee), “Diretta Sport”, “Domenica Sport”, “Dribbling”; oppure “Domenica sprint”, la “Domenica Sportiva” insieme ad Alessandra Casella, “Numero 10” con Michel Platini fino alla “Giostra del gol”, programma della vecchia Rai International destinato agli italiani all’estero e condotto insieme a Ilaria D’Amico.

Garbo e professionalità

Dal 1997 al 2001 è stato invece il conduttore di “Pole Position”, trasmissione che andava in onda prima e dopo ogni Gp di Formula 1 quando la Rai possedeva i diritti dei grandi eventi. Nel frattempo Mondiali ed Europei, personaggi e storie del calcio e dello sport e la capacità di entrare nelle case dalla tv con garbo e grande professionalità. “Il mio primo maestro in Rai è stato Gianfranco De Laurentiis. Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di Dribbling con la sigaretta all’angolo della bocca. Mancherai Gianfranco”, ha scritto su twitter Alessandro Antinelli, giornalista della Rai. L’ultimo saluto a De Laurentiis sarà in forma strettamente privata.