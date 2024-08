È morto Franco De Giglio

Il mondo del teatro a lutto per la scomparsa di un attore molto amato e molto conosciuto. La notizia della scomparsa di un apprezzatissimo attore italiano, infatti, ha lasciato un profondo dolore tra i suoi ammiratori e i suoi colleghi. Franco De Giglio lascia un ambiente che soffrirà tanto la sua assenza.

In tanti nella Penisola hanno riso grazie al suo talento. La carriera dell’attore, ripercorrendola, la si ritrova costellata di successi. Prima di tutto Franco De Giglio resterà per sempre un personaggio particolare e unico, il suo nome resterà indissolubilmente legato nel cuore del pubblico.

La sua perdita è già un vuoto impossibile da colmare per molti appassionati di teatro e addetti ai lavori. La sua improvvisa dipartita ha senz’altro distrutto un pezzetto del cuore di tutti coloro che lo hanno seguito a teatro e, in particolare, in una sitcom molto amata, “Very Strong Family”. Il ruolo che interpretava, esempio di comicità, gli aveva garantito una popolarità enorme anche sul piccolo schermo. Una città intera, Bari, la sua, è ora in lutto per la sua scomparsa.

Franco De Giglio è un attore gigante per coloro che lo hanno conosciuto. La sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo del teatro vernacolare di Bari, dove per anni è stato un membro fondamentale della compagnia di Nicola Pignataro.

A dare la triste notizia, il nipote dell’attore, rivelando che De Giglio è venuto a mancare all’età di 79 anni. I social media sono stati rapidamente coperti da messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi. Franco De Giglio era particolarmente noto in Puglia, e soprattutto a Bari, per il suo ruolo di Nonno Ciccio nella sitcom “Very Strong Family”. Il collega e amico Nicola Pignataro lo ha ricordato con affetto su Facebook: