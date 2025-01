È morto Fabio Cudicini, l’ex portiere di Milan e Roma aveva 89 anni

Addio a Fabio Cudicini, noto come il “Ragno nero”, ex portiere di Roma e Milan, scomparso a 89 anni. Il Milan ha reso omaggio a Cudicini sui social, affermando: “La tela del Ragno sul nostro cuore rossonero. Per sempre”. Le condoglianze sono state estese al figlio Carlo, cresciuto nel club, e alla famiglia. Nato a Trieste il 20 ottobre 1935, Cudicini ha giocato per vari club, tra cui Udinese, Roma e Brescia, prima di approdare al Milan.

Durante la sua carriera, ha vestito la maglia dello Udinese per tre stagioni, della Roma per otto e del Brescia per una. Con il Milan, ha disputato cinque stagioni, collezionando 183 presenze e vincendo numerosi trofei: uno scudetto (1967-68), una Coppa dei Campioni (1968-69), una Coppa Intercontinentale (1969), una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia. Il soprannome “Black Spider” gli fu attribuito dalla stampa britannica, in seguito a due prestazioni memorabili a Glasgow e Manchester. Con la Roma, ha conquistato una Coppa Italia e una Coppa delle Fiere, contribuendo anche alla salvezza in Serie B con il Brescia. La sua carriera è stata caratterizzata da grandi successi e da un forte impatto sia sul campo che fuori.

La figura di Cudicini rimarrà indelebile nella storia del calcio italiano, rappresentando un esempio di professionalità, dedizione e talento. I risultati ottenuti, insieme alla sua personalità carismatica, lo hanno reso una leggenda e una fonte di ispirazione per molti giovani calciatori. Il suo lascito non riguarda solo i trofei, ma il modo in cui ha saputo incarnare lo spirito del calcio, trasmettendo passione e amore per il gioco.

I saluti e le commemorazioni da parte di tifosi, ex compagni e amici testimoniano quanto fosse amato e rispettato nel mondo del calcio. La sua scomparsa segna la fine di un’era, ma il suo nome e la sua eredità continueranno a vivere nel cuore degli appassionati di sport. Fabio Cudicini, il “Ragno nero”, resterà per sempre nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di vederlo giocare e di chi lo ha conosciuto come persona.