E' morto Benjamin Zephaniah: era Jeremiah nei Peaky Blinders

Scrittore, poeta e attore è deceduto per un tumore al cervello, aveva 65 anni

Benjamin Zephaniah – scrittore, poeta e attore – è morto all’età di 65 anni. Zephaniah, noto anche al pubblico italiano per il ruolo di Jeremiah nella serie Peaky Blinders, si è spento ieri per un tumore al cervello diagnosticato 8 settimane fa. Il decesso è stato annunciato dalla famiglia con un post su Instagram. Lo scrittore era nato a Birmingham, figlio di un uomo immigrato dalle Barbados e di una donna giamaicana. Nella sua carriera di artista poliedrico, Zephaniah ha interpretato il ruolo di Jeremiah “Jimmy” Jesus in 14 episodi delle 6 stagioni di Peaky Blinders, la saga della famiglia e della banda di Birmingham. Cillian Murphy, star della serie, ha reso omaggio a Zephaniah ricordando “una persona splendida e realmente dotata. Un poeta, uno scrittore, un musicista e un attivista che ha segnato un epoca. Un Brummie (di Birmingham, ndr) orgoglioso e un Peaky Blinder. Sono devastato dalla notizia”.