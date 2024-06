È morto Armando Pugliese

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la perdita di un grande artista: il regista di Masaniello aveva 76 anni. La sua è stata una carriera da ricordare

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la perdita di un grande artista italiano. Aveva 76 anni e nella sua carriera ha realizzato opere di grande prestigio che gli hanno permesso di essere premiato e riconosciuto per il suo talento. Purtroppo il regista di Masaniello e di tanti altri progetti importanti è venuto a mancare. Lo ricordiamo proprio attraverso le sue opere.

Armando Pugliese è stato un attore e regista teatrale molto apprezzato. Ha studiato con Luca Ronconi e ha collaborato, diventandone presto amico, anche con Elvio Porta. Nato a Napoli 76 anni fa, ha lavorato in opere di grande successo.

Nonostante l’età era molto attivo sia in ambito teatrale sia sui social network, dove era molto seguito. Ha portato in scena grandi maestri delle arti e della letteratura come Italo Calvino, Orazio Costa Giovangigli, Luca De Filippo, Turi Ferro.

Armando Pugliese ha iniziato la sua carriera di drammaturgo grazie a Italo Calvino, che gli commissionò il Barone Rampante per la rappresentazione teatrale. Da allora ha portato su un palco molti testi di letteratura.

Negli anni Ottanta ha deciso di trasferirsi a Mola di Bari. Qui ha fondato la sua officina teatrale permanente con la cooperativa Teatro Sud. Nel corso della sua carriera ha realizzato 160 regie per i più importanti teatri stabili del nostro paese, ma ha lavorato anche per compagnie private.

Si è spento a 74 anni il regista teatrale di Masaniello

Il suo Masaniello, scritto con Elvio Porta, è sicuramente l’eredità più importante che Armando Pugliese ci ha lasciato. Molto importante anche La Pelle, tratto dall’opera di Curzio Malaparte. Ha anche diretto la compagnia di Luca De Filippo O scarfalietto di Eduardo Scarpetta, Ogni anno punto e a capo e Questi Fantasmi di Eduardo De Filippo.

Tanti i premi, inoltre, che ha vinto nel corso della carriera, come il premio Ubu, il Biglietto d’oro Agis e Gli Olimpici del Teatro. L’ultimo spettacolo teatrale diretto porta la data del 2023, con La compagnia del sonno di Roberto Alajmo per il Teatro di Napoli.