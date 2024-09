“È morto all’improvviso” Amici, grave lutto per Mew: il doloroso annuncio 

Mew si è sicuramente distinta nel corso dell’ultima edizione di Amici, almeno fino a quando non ha deciso di abbandonare la scuola in maniera del tutto inaspettata. Ora la bellissima ragazza sta vivendo un momento molto duro legato ad una perdita davvero difficile da affrontare.

Mew annuncia la perdita sui social

Tra i cantanti più apprezzati dell’ultima edizione di Amici compare certamente la bella Mew. La ragazza aveva tutte le carte in regola per vincere, ma poi ha deciso di abbandonare la scuola poco prima dell’inizio dell’anno nuovo.

Il suo talento, però, le ha permesso di continuare a vivere in questo sogno, in quanto diverse case discografiche le hanno offerto una possibilità. Mew ha sempre tenuto moltissimo al suo legame con il fan ed è per questo che racconta loro tutto quello che accade nella sua vita.

Qualche ora fa però, l’interprete ha voluto dare una brutta notizia a chi la segue con trepidazione, in quanto è stata colpita da un gravissimo lutto. La ragazza è apparsa in lacrime e ha deciso di postare un video che in qualche modo riesce ad esplicare tutta la sua sofferenza. A morire una persona a lei molto cara che purtroppo è venuta a mancare a seguito di un incidente stradale.

“È morto all’improvviso”: le parole della cantante

Mew ha quindi parlato della morte di una persona a cui voleva molto bene, un ragazzo di 27 anni che purtroppo è stato ucciso da un’auto pirata a Rotterdam. La vittima di questo incidente si chiamava Gabriele Barbini e da anni viveva In Olanda dove si era avvicinato alla professione di cuoco.

Gabriele era in sella alla sua bicicletta quando, all’improvviso, un’auto pirata l’ha investito e non si è nemmeno fermata per prestargli soccorso. Per fortuna le due persone responsabili di questo scempio sono state identificate e fermate dalla polizia pochi chilometri dopo. Chissà dove sei adesso, che non ti vedo da tempo. Sei nel mio cuore gabbo.

A quanto pare, quindi, Mew e Gabriele erano davvero molto amici, tanto che la cantante ha deciso di postare sui social un video molto vecchio nel quale i due ballavano insieme. Un dolore immane che ha colpito tutta la comunità e che sicuramente ha recato una grandissima tristezza anche nel cuore di questa cantante.