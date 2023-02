E' morto Alessandro Lo Cascio, agente di Carrà e Lollobrigida. Aveva 52 anni

“Siamo tutti sconvolti, ho perso più che un amico, Alessandro era un fratello”. Così Sergio Iapino sull’improvvisa scomparsa a 52 anni di Alessandro Lo Cascio, noto agente dello spettacolo, che si è occupato a lungo anche di Raffaella Carrà e di altri personaggi molto noti come Gina Lollobrigida. Con lui Iapino ha condiviso tanti momenti di vita professionale e privata. “Quando ho ricevuto la notizia non riuscivo a crederci… con lui se ne va un altro pezzo della mia vita”, dichiara commosso. Domani alle ore 15.00 le esequie, che si terranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.