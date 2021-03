E’ morto a Bari il professor Antonio Francavilla. Era uno dei pionieri nello studio del fegato e della rigenerazione epatica, di cui ha definito i meccanismi ormonali e immunologici: aveva 84 anni. Francavilla, professore emerito, ordinario di gastroenterologia all’Università di Bari, è stato direttore della Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva dal 1980 al 2015.

Autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche, ha posto le premesse per alcune delle terapie oggi diventate standard, come il trapianto di fegato split e da vivente, di cui è stato anche promotore dell’iter parlamentare di approvazione in Italia agli inizi degli anni Novanta. A lui si deve la nascita della Scuola gastroenterologica in Puglia. Sue, inoltre, le ricerche per l’isolamento dell’Alr, una proteina attivamente coinvolta nel processo rigenerativo del fegato.

Ha iniziato la sua attività negli anni Settanta all’Università di Denver, negli Stati Uniti, e l’ha proseguita dal 1982 al 2015 a Pittsburgh accanto a Thomas Starzl, padre del trapianto di fegato. “Francavilla è uno dei padri fondatori di questo dipartimento”, lo ricorda Francesco Giorgino, direttore del dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi dell’Università di Bari, con sede nel Policlinico del capoluogo pugliese.

“La scienza deve moltissimo a Francavilla: i suoi studi, le sue intuizioni, la sua intelligenza, la sua grande capacità di comunicare con chi gli era accanto e nei confronti dei pazienti resteranno un pilastro nella storia della medicina e dei trapianti”, rimarca Loreto Gesualdo, presidente della Scuola di medicina dell’Università di Bari e coordinatore regionale dei trapianti. “Un insegnamento importante per tutti gli studenti di medicina, di ieri e di domani. I risultati scientifici restano una eredità per tutti noi”.