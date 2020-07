Aveva 68 anni ed era malata da tempo, ma la notizia della sua morte ha colto di sorpresa tantissimi suoi amici, visto che fino alla fine aveva continuato a lavorare e a fare progetti, compreso un libro in uscita a settembre. E’ morta a Milano Valentina Crepax, giornalista e scrittrice. Era figlia del discografico Franco, morto a marzo, e nipote di Guido, il creatore dell’immortale personaggio a fumetti Valentina. Un anno fa era morto suo marito, il giornalista Gigi Zazzeri. Con il regista Marco Tullio Giordana ha avuto una figlia, Alice, artista e disegnatrice.

Valentina Crepax ha lavorato a lungo nei giornali, aveva iniziato proprio con Repubblica, e ha scritto molti libri, come “Gli uomini: istruzioni per l’uso” (Mondadori, 1986) e “Tipi metropolitani” (Mondadori, 1988), entrambi illustrati con le tavole tavole in bianco nero a piena pagina di Guido Crepax. A settembre, per Bompiani, esce postumo il suo ultimo libro: “Io e l’asino mio. Storie di Crepax raccontate da Valentina”.