È morta Suor Paola, la super tifosa della Lazio, aveva 77 anni

È morta suor Paola, una religiosa molto appassionata della Lazio, all’età di 77 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata data da Guido De Angelis durante una serata in memoria di ‘Long John’ Chinaglia. La squadra e i tifosi biancocelesti sono in lutto per la sua scomparsa.

Suor Paola era conosciuta non solo per il suo amore per il calcio, ma anche per il suo impegno sociale. È diventata una figura nota al pubblico grazie al programma televisivo “Quelli che il calcio” e ha dedicato gran parte della sua vita all’assistenza di detenuti e vittime di violenza. Il suo lavoro si è sviluppato attraverso l’associazione So.spe (Solidarietà e speranza), che ha sostenuto numerose iniziative in favore delle persone in difficoltà.

La sua passione per la Lazio era evidente e diventò un simbolo di affetto e lealtà nei confronti della squadra. La sua morte ha suscitato una forte commozione tra i tifosi e gli amici, che la ricordano non solo come una religiosa di fede, ma anche come una donna col cuore pieno di compassione e dedizione per il prossimo.

Il suo lascito di amore e servizio per gli altri continuerà a vivere attraverso le opere e i progetti da lei avviati. I sostenitori della Lazio e tutti coloro che l’hanno conosciuta la ricorderanno come una persona straordinaria che ha saputo unire la passione calcistica a un profondo senso di umanità.