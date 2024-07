È morta Shannen Doherty, l’attrice ha espresso un commovente desiderio prima di morire

Shannen Doherty, celebre interprete di Brenda Walsh nella serie cult Beverly Hills 90210, è scomparsa il 13 luglio dopo una lungo braccio di ferro contro il cancro al seno. La triste notizia è stata resa pubblica dalla sua storica agente, Leslie Sloane, attraverso un comunicato alla rivista People poche ore fa.

L’attrice, amata da milioni di fan, aveva annunciato per la prima volta la sua malattia nel 2015. Dopo anni di terapie e momenti altalenanti è arrivata la sua prematura scomparsa all’età di soli 53 anni.

Shannen Doherty ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione. Nel 2018 aveva dichiarato di aver sconfitto la malattia grazie a un intervento, ma nel 2020 il tumore è tornato, mettendo nuovamente alla prova la sua forza e resilienza. Durante tutta la sua lotta, Doherty non ha mai perso la speranza, mantenendo una chiara consapevolezza della gravità della sua condizione.

le ultime volontà dell’attrice Shannen Doherty, stroncata da un cancro

In uno degli ultimi episodi del suo podcast “Let’s be clear” a gennaio scorso, l’attrice aveva parlato apertamente dell’evolversi della sua malattia. Nonostante la sua determinazione a non arrendersi, aveva già preso disposizioni per il suo funerale, rivelando un ultimo desiderio struggente. L’attrice aveva infatti espresso il desiderio di fondare un rifugio per cavalli anziani e abbandonati. Qualche giorno prima del suo compleanno un’organizzazione a sostegno dei diritti degli animali ha rivelato di aver dato il nome dell’attrice a un cavallo salvato.

Inoltre, Shannen Doherty aveva espresso il desiderio di essere cremata e di far mescolare le sue ceneri con quelle del suo cane Bowie e di suo padre:

“E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso.”

L’attrice aveva anche delineato precise indicazioni per il suo funerale, con l’ironia e la bontà d’animo che la caratterizzavano. Voleva accanto a sé per l’ultima volta persone sincere e che il suo addio fosse una celebrazione dell’amore, priva di falsità e ipocrisia:

“Non voglio che la gente pianga, quando ciò che pensa è: ‘Grazie a Dio quella str…a è morta‘”.

Shannen desiderava che la cerimonia si tenesse nella sua casa, un luogo dove aveva vissuto tanti momenti felici.

Con la sua scomparsa, l’icona degli adolescenti della fine degli anni ’90 lascia un vuoto incolmabile nel cuore di molti.

Leggi anche: “E con il cuore pesante che confermo la scomparsa di Shannen Doherty”: purtroppo ha perso la sua battaglia contro il cancro