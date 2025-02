È morta Roberta Flack

Roberta Flack, celebre cantante americana, è morta il 24 febbraio 2025 all’età di 88 anni a causa di un arresto cardiaco, dopo aver lottato con la SLA, una malattia neurodegenerativa che le ha impedito di continuare la sua carriera musicale. La notizia è stata data dalla sua manager, sottolineando l’importanza di Flack nella storia della musica.

Nata nel febbraio del 1937, Flack divenne famosa negli anni Settanta, grazie a brani iconici come “Killing Me Softly With His Song”, che segnò un momento decisivo nella sua carriera. Pubblicata nel 1973, questa canzone le valse un Grammy Award nel 1974 e raggiunse la vetta della Billboard Hot 100, mantenendosi in prima posizione per cinque settimane. Anche “The First Time Ever I Saw Your Face”, reso popolare grazie a Clint Eastwood in “Brivido nella notte”, contribuì al suo successo, portandole un altro Grammy nel 1973 come canzone dell’anno.

Flack era nota per la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica e la sua voce unica, rendendo i suoi brani dei classici senza tempo. Nel corso della sua carriera, ha pubblicato numerosi album e successi, inclusi brani come “Feel Like Makin’ Love”. La sua versatilità la portò a collaborazioni con artisti di spicco, tra cui Bob Dylan. Partecipò anche alla “Rolling Thunder Revue” nel 1975, documentata nel film “Renaldo and Clara”, dove interpretò una cantante ospite, mostrando il suo talento anche al di fuori della musica tradizionale. Roberta Flack rimarrà sempre un’icona della musica.