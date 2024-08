È morta Pinarella Esposito

Numerosi i messaggi di dolore e di cordoglio per la star napoletana dei social, Pinarella Esposito. Aveva 63 anni

Si è spenta una delle prime, vere star del web napoletana, Pinarella Esposito. Considerata come vera regina ed icona indiscussa dei social, aveva conquistato il suo pubblico grazie alla pungente ironia che non mancava mai di contraddistinguere i suoi video.

scomparsa star del web napoletana

Era la protagonista di contenuti divenuti ben presto virali che la ritraevano alle prese con la sua vita quotidiana, condita da un bel mix di umorismo, verità ed ilarità.

Influencer transgender napoletana, Pinarella era divenuta una figura di spicco sul web. Nonostante le precarie condizioni di salute, ultimamente peggiorate, la nota icona dei social non aveva mai smesso di pubblicare contenuti, fino alla fine.

Il triste addio a Pinarella Esposito da parte dei suoi numerosi ed affezionati fan

La diffusione sui siti napoletani della notizia della scomparsa di Pinarella Esposito non ha mancato di suscitare la dolorosa commozione da parte del suo nutrito pubblico di fan.

morta per complicane cardiache Pinarella Esposito

Un dolore che è stato espresso attraverso la condivisione di innumerevoli messaggi di cordoglio e di sentita vicinanza. Di seguito, ne riportiamo soltanto alcuni dei tantissimi a lei rivolti:

“Amica mia, non mi dovevi lasciare”;

“Era la regina del web napoletano. Ci mancherà la sua energia”;

“Mi dispiace tantissimo era simpatica. Un abbraccio, buon viaggio e condoglianze alla famiglia”.

Ed ancora:

“So che soffrivi tanto, sappi sarai sempre nel mio cuore. Farai cantare anche gli angeli nel paradiso, buon viaggio, Pinarella”.

addio a Pinarella Esposito

E c’è chi la ricorda con il suo soprannome: “54 anni, na uagliona”. Un modo di ironizzare che l’aveva fatta conoscere e benvolere da tutti:

“Chi ti strappa un sorriso, al di là dei giudizi, merita sempre un plauso ed un ricordo. Non giudicate mai le persone né sentitevi migliori, non potete mai sapere dietro alle vite di ciascun personaggio quali dolori si celano. Ciao Pinarella, semp na vuaglione, 54 ann per l’eternità”.

Negli ultimi periodi, i suoi contenuti erano diminuiti, seppur mai spariti del tutto.

“Ti ricorderemo per sempre ‘piccerella’, fai buon viaggio”.