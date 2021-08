Fu leggendaria quella sera, quando recitò alcuni brani di Lucio Dalla per lo spettacolo Dalla/Torre con Gaetano Curreri, leader degli Stadio, da “4 marzo ’43” a “Piazza Grande”. Bologna se la ricorda anche così, la sua voce dall’alto il 10 giugno del 2018 per Repubblica delle idee. Un momento di magia e di grande stupore. Se ne va poco dopo aver festeggiato i suoi magnifici 83 anni Piera Degli Esposti, anima bolognese e talento universale, regina scalza della scena italiana tra teatro, cinema, televisione e letteratura: scalza perché aveva il dono di sembrare sempre a suo agio nei panni più diversi, ma amava la vita come sinonimo di libertà.

Nata a Bologna il 12 marzo del 1938, Piera viene dal teatro d’avanguardia degli anni ’60 e sono maestri come Antonio Calenda, Aldo Trionfo, Giancarlo Cobelli, a consegnarle le chiavi del teatro classico e moderno, tra Shakespeare e Giraudoux, Gombrowicz e D’Annunzio tra lo stabile dell’Aquila e il Teatro dei 101 dove incrocia giovani colleghi come Nando Gazzolo e Gigi Proietti. Poi la tv e una carriera che non conoscerà soste, sempre equamente divisa tra la scena e il set.

Nel 1997 comincia il suo sodalizio artistico con Dacia Maraini, l’amica di sempre, che la convince a scrivere a quattro mani “Storia di Piera”. Piera degli Esposti amava i giovani e per loro si è spesa fino all’ultimo istante. Nessun progetto fuori dalle righe la spaventava, anzi la stimolava a dare una diversa immagine di sé.

Ma il fondo della sua vena artistica rimaneva sempre collegata a quel teatro che l’aveva formata: ritrovava ogni volta un gusto quasi infantile della messa in scena della vita come gran teatro dei giochi. Le piaceva ridere, stare in compagnia, difendere con forza le sue idee ed era sempre curiosa delle idee altrui. Adesso ci manca. Manca a Bologna la “regina scalza”.

Le reazioni

“Una grande artista, una figura indimenticabile per il teatro e il cinema italiani, capace in oltre 50 anni di carriera di portare in scena e dare voce ai personaggi più diversi passando con maestria dai ruoli drammatici alla commedia brillante. Con Piera Degli Esposti se ne va una regina dell’arte, un’intellettuale anticonformista, un talento immenso di casa nostra”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alla Cultura, Mauro Felicori, sulla scomparsa dell’attrice.

“Il mondo della cultura perde una delle sue interpreti più forti che ha duettato per oltre mezzo secolo con i più grandi registi e attori italiani. Ci mancherai Piera, mancherà a tutti noi il tuo sorriso, la tua professionalità e la tua voce libera e unica”.