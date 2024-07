È morta Maria Rita Viaggi

Si è spenta oggi, mercoledì 3 luglio, Maria Rita Viaggi. Fu una delle celebri annunciatrici Rai, da tutti ricordate anche come le “signorine Buonasera” che per anni hanno raccontato al pubblico italiano il palinsesto televisivo. La donna aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 12 novembre.

Si è spenta storica annunciatrice Rai: Maria Rita Viaggi

Le cause del decesso di Maria Rita Viaggi

A trovarla priva di sensi sul pavimento della loro casa a Grosseto il marito, l’ex segretario generale della provincia toscana Vincenzo Gerghi. La Viaggi si trovava nella sua città di origine dove era da poco tornata a vivere dopo la permanenza, per motivi di lavoro, nella capitale romana.

A stroncarla un malore improvviso quanto fatale. Da quanto viene riportato da una nota dell’Ansa, il marito appena accortosi dello svenimento della moglie, avrebbe immediatamente allertato l’intervento dei soccorsi. Gli operatori della Croce rossa che sono prontamente intervenuti hanno tentato invano di rianimare la donna priva di sensi. Purtroppo, ogni sforzo è risultato vano. Per Maria Rita Viaggi non c’è stato infatti nulla da fare.

È di pochi minuti fa il doloroso saluto di cordoglio espresso da Ilaria Moscato, ex Signorina Buonasera, comparso in un post sulla sua pagina Instagram: “Ciao Maria Rita”.

La carriera

Originaria di Grosseto, Maria Rita Viaggi si trasferisce a Roma dove inizia la sua carriera televisiva nelle vesti di annunciatrice presso l’emittente locale romana GBR. Esperienza a cui seguirà il passaggio in casa Rai in qualità di annunciatrice “supplente” fino al 1988, anno in cui verrà assunta in maniera definitiva dalla televisione pubblica.

La Viaggi, oltre che come annunciatrice, ha lavorato anche alla conduzione del meteo del TG1 fino al settembre del 2003.

Esperta di teologia e storia delle religioni, Maria Rita Viaggi vantava doti artistiche che spaziavano dalla danza classica alla recitazione. Si era guadagnata il titolo di annunciatrice di Dio grazie all’incisione di alcun album musicali a tema religioso.

Nel 2004 partecipò, insieme ad altre ex colleghe, al Gran Galà celebrato in onore dei 50 anni della tv di Stato, condotto da Pippo Baudo.