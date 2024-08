È morta Laura Manni

Una grande azienda dice oggi addio a un pezzo del suo cuore pulsante degli ultimi decenni. Laura Manni, responsabile del team e-commerce di Gucci, è venuta a mancare il 7 agosto alla giovane età di 55 anni. La sua triste dipartita arriva dopo una lunga battaglia contro una malattia.

Le gravi difficoltà legate a una polmonite le sono state fatali e Manni ha perso la sua lunga lotta. Originaria di Scandicci, Laura aveva studiato al liceo Enriques e all’Università di Pisa, ma risiedeva da tempo nei dintorni di Firenze. Proprio a Scandicci è la stessa città dove la manager Gucci se n’è andata. Qui viveva con il marito e i due figli.

La storica casa di moda fiorentina è molto addolorata per aver perso una collaboratrice che ha dedicato circa vent’anni di carriera all’azienda con impegno e passione, fino a quando le è stato possibile a causa delle sue condizioni di salute.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito in tanti, oltre ad aver sconvolto la famiglia, tanti sono profondamente addolorati, tra amici e colleghi, e la ricordano con grande affetto e stima. Micaela Le Divelec, ex amministratore delegato di Ferragamo ed ex vice presidente del consiglio di amministrazione di Gucci, ha voluto ricordarla così: “Laura era una persona straordinaria, devota alla famiglia e al lavoro. Ha gestito i servizi e-commerce per molti anni e si è trasferita a New York per proseguire i suoi incarichi. Ho avuto il privilegio di lavorare con lei, ammirandone sempre la passione e la dedizione. La ricordo con grande affetto”.

Le parole del marito, Rolando Surina, rilasciate a ‘Il Tirreno’, raccontano la professionalità e la dedizione di Manni per Gucci: “Era molto stimata dai dirigenti di Gucci per la sua grande passione. […] Si spostava spesso per lavoro, essendo Gucci una multinazionale con sedi in tutto il mondo. La moda era il suo grande amore, a cui ha dedicato tutta la sua vita”. Laura aveva vissuto e lavorato negli Stati Uniti per Gucci dal 2010 al 2012, periodo durante il quale suo marito, che lavorava in Italia, viaggiava proprio per stare con lei. Successivamente, si è stabilita nella sede centrale del brand in Toscana.