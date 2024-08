È morta Diletta D’Andrea

Dopo la terribile notizia della scomparsa di Alain Delon, giunta proprio oggi, il mondo del cinema e del teatro si trova a salutare un altro grande personaggio. Si è spenta oggi a 82 anni Diletta d’Andrea, attrice teatrale e del grande schermo nota anche per essere stata la terza moglie di Vittorio Gassman.

Diletta d’Andrea morta a 82 anni

Il triste annuncio arriva dai figli Emanuele Salce e Jacopo Gassman che, congiuntamente, hanno fatto sapere che l’ex attrice Diletta d’Andrea si è spenta questa mattina. D’Andrea aveva 82 anni e, almeno per il momento, il figlio non hanno specificato le cause del decesso.

La carriera di Diletta d’Andrea

Nel mondo del cinema Diletta sbarca nel 1957 con il film “Il conte Max” di Giorgio Bianchi al fianco di Alberto Sordi. L’attrice continua a recitare sul grande schermo fino al 1964. Tra i suoi titoli “La voglia matta” del 1962 e “Le ore dell’amore” del 1963, entrambi di Salce. Tra gli altri grandi capolavori a cui ha partecipato Diletta ricordiamo “Obiettivo ragazze” di Mario Mattoli e “Ercole sfida Sansone” di Pietro Francisci. Dopo il 1964 l’attrice ha recitato molto in teatro in compagnia di Vittorio Gassman.

Diletta d’Andrea

Leggi anche: È morto Alain Delon: la triste notizia arriva dai figli

Vita privata

Diletta d’Andrea nasce l’8 febbraio del 1942 a Roma. Donna molto riservata per quello che riguarda la vita privata. Dopo una relazione con il regista Luciano Salce da cui ha avuto un figlio, Emanuele, Diletta conosce Vittorio Gassman. Diletta e Vittorio convolano a nozze il 6 dicembre del 1970 a Velletri. Da questo amore nasce un figlio, Jacopo, nel giugno del 1980, la donna resta vedova nel 2000. Oggi Emanuele, regista ed attore e Jacopo, danno il triste annuncio. I figli di Diletta fanno sapere che, nel rispetto delle volontà della donna e del desiderio di discrezione, non ci saranno esequie.

Diletta d’Andrea si è spenta oggi all’età di 82 anni

Una giornata davvero buia per il mondo del cinema e del teatro che, in un solo giorno, deve salutare due formidabili attori che hanno scritto parte della storia del grande schermo e non solo.