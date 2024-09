È morta Danielle Moore

Lutto nel mondo della musica: Danielle Moore, frontwoman e cantante dei Crazy P, si è spenta all’età di 52 anni. La sconvolgente notizia, comunicata dagli stessi membri del gruppo attraverso il loro profilo Instagram, ha sconvolto milioni di fan.

“Siamo sconvolti nell’annunciare l’incredibile e scioccante notizia che la nostra bellissima Danielle Moore è morta in circostanze improvvise e tragiche. Questo è accaduto nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. Noi stessi non possiamo credere alla notizia e sappiamo che sarà lo stesso per tutti voi”.

Addio a Danielle Moore: l’artista è deceduta a soli 52 anni

La causa del decesso rimane sconosciuta. La scomparsa di Danielle Moore ha scosso profondamente il mondo musicale, con molti colleghi che hanno voluto renderle omaggio. Tra questi, Róisín Murphy, Sister Bliss e JD Twitch degli Optimo, che su X ha scritto:

“Era semplicemente la migliore, la definizione di un bellissimo essere umano”.

Danielle, originaria di Manchester, coltiva sin da giovane una passione viscerale per la musica disco, alimentata dalle notti trascorse nel celebre club Hacienda. La sua carriera prende una svolta decisiva nel 2002. Entra a far parte dei Crazy P, gruppo house e disco fondato a metà degli anni ’90 da Chris Todd e Jim Baron.

La band, inizialmente conosciuta con il nome provocatorio di Crazy Penis, aveva iniziato a farsi un nome sulla scena musicale grazie al sodalizio con la Paper Recordings di Manchester. L’arrivo di Danielle segna l’inizio di una nuova era per il gruppo. Con la sua energia e il suo talento permette ai Crazy P di pubblicare sette album in studio, conquistando una vasta schiera di fan.

Nel corso degli anni, Danielle Moore non si è limitata a essere una semplice voce sul palco. La sua scrittura era intrisa di impegno politico e sociale. Era abilissima a mettere in luce temi importanti come gli investimenti nel settore pubblico e una maggiore pressione fiscale per i più ricchi. Non ha mai lesinato critiche a politici e nomi noti dello star system internazionale.

In un’intervista ripresa dal The Guardian, la cantante aveva dichiarato: