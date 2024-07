È morta Christina Sandera

Christina Sandera, la donna che per dieci anni ha condiviso la vita con Clint Eastwood, è scomparsa all’età di 61 anni. La notizia annunciata dallo stesso regista, con una breve dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter:

“Christina era una donna adorabile e premurosa, e mi mancherà moltissimo”.

muore a 61 anni la compagna di Clint Eastwood: Christina Sandera

Il loro primo incontro risale al 2014, nella splendida penisola di Monterey in California, al Mission Ranch Hotel, di proprietà dell’attore. Sandera lavorava lì e fu in quell’ambiente che sbocciò il loro amore. Nonostante la lunga relazione, la coppia ha sempre mantenuto un basso profilo, preferendo vivere lontano dai riflettori. Poche sono state, infatti, le occasioni pubbliche in cui hanno presenziato insieme. Una delle più memorabili fu la notte degli Oscar del 2015, quando American Sniper ottenne sei nomination e Clint e Christina sfilavano sul red carpet.

In questi anni, la coppia ha vissuto insieme nella tranquilla cittadina costiera di Carmel-by-the-Sea, un rifugio amato da Eastwood quando non era impegnato sui set cinematografici. Le circostanze della morte di Sandera non sono ancora note, sebbene Clint Eastwood abbia pubblicato un post su X, ex Twitter, in cui ha rivolto un ultimo commosso saluto alla sua compagna.

Saddened to report that Clint’s longtime Companion Christina has passed away at age 61… pic.twitter.com/hgcxi7Fujd — Clint Eastwood (@EastwoodMalpaso) July 19, 2024

Clint Eastwood, 94 anni, ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Il primo matrimonio è stato con la modella Maggie Johnson nel 1953, è durato fino al 1964 e si è concluso con un divorzio solo vent’anni dopo. Qualche anno dopo il regista si è sposato una seconda volta con la conduttrice televisiva Dina Ruiz, con cui ha avuto una relazione dal 1994 al 2014.

Tra un matrimonio e l’altro, non sono mancate relazioni significative con figure come le attrici Sandra Locke e Frances Fisher, la stuntwoman Roxanne Tunis e l’assistente di volo Jacelyn Reeves.

Con la scomparsa di Christina Sandera, si chiude un capitolo significativo nella vita di Clint Eastwood, segnato da una relazione vissuta con discrezione e affetto lontano dai riflettori di Hollywood.