È morta Carla Fracci.

La più grande étoile italiana si è spenta ad 84 anni dopo che ieri si è diffusa la notizia del ricovero in gravi condizioni di salute, seppur imprecisate.

Preoccupazione per le condizioni di Carla Fracci: l’étoile è grave https://t.co/BTeXFxKBOP — Corriere della Sera (@Corriere) May 26, 2021

Nel corso della sua carriera decennale la Fracci ha ballato con i più grandi ballerini ed è stata il simbolo della Scala di Milano, dove ha debuttato a fine anni ’40. Carla Fracci (il cui vero nome in realtà è Carolina), è universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del ‘900. Nel 1981, il New York Times, la definì prima ballerina assoluta.

Il 19 settembre 2020 ha ricevuto il suo ultimo premio, quello alla carriera, da parte del Senato della Repubblica Italiana.

Carla Fracci ha lasciato il marito Beppe Menegatti (che ha sposato nel 1964) ed un figlio, Francesco.

Nel corso degli ultimi anni Carla Fracci non ha disdegnato la tv popolare andando spesso ospite qua e là nei vari salotti, fino alla consacrazione del 2016 quando Virginia Raffaele la imitò al Festival di Sanremo. Imitazione che l’étoile ha sempre applaudito.