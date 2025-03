È morta Afdera Franchetti

Afdera Franchetti, baronessa veneziana ed ex moglie dell’attore Henry Fonda, è morta a 93 anni. I suoi funerali si terranno a Milano il 24 marzo nella chiesa di San Simpliciano. Nata nel 1931 in una famiglia nobile, era figlia del barone Raimondo Franchetti, esploratore noto per i suoi viaggi in Etiopia negli anni Venti. La sua discendenza includeva i banchieri Rothschild, conferendo prestigio alla sua linea familiare. Afdera crebbe in un ambiente privilegiato, circondata da personalità influenti che segnarono la storia del XX secolo.

Soprannominata ‘Lady Vulcano’ per il suo spirito avventuroso, Franchetti si distinse per il suo carattere audace. La sua vita si intrecciò con quella di molte figure celebri, facendola diventare una donna affascinante e complessa. Si sposò con Henry Fonda nel 1957, diventando la sua quarta moglie. La loro unione, originariamente avvenuta grazie a Audrey Hepburn, fu caratterizzata da riservatezza; si incontrarono a Pamplona, dove conobbero anche Hemingway. Il matrimonio durò fino al 1961, e la separazione avvenne senza espliciti motivi stati resi noti. Afdera ha descritto quel periodo come una questione personale, evitando di rivelare dettagli sulla rottura.

Il legame tra Afdera e Henry Fonda ha rappresentato un capitolo significativo per entrambi, complicato dalla differenza d’età: lei aveva 25 anni e lui 48 al momento del matrimonio. Nonostante le difficoltà, la loro storia rimane impressa nella memoria collettiva, non solo per la fama dei protagonisti, ma anche per le dinamiche sociali e familiari che li circondarono.