È morta a 20 anni” Il grande dolore di Orietta Berti raccontato a Verissimo: le sue strazianti parole: “L’abbiamo cresciuta noi

Orietta Berti ha condiviso un’emozionante intervista a Verissimo, durante la quale ha rievocato ricordi di affetto insieme ai suoi figli, Omar e Otis, e ha commemorato la nipote scomparsa a soli 20 anni. La visione di un filmato familiare ha suscitato forti emozioni in Orietta, evidenziando momenti significativi della sua vita personale. La cantante ha espresso il suo dolore per la perdita della nipote, raccontando quanto fosse importante per la famiglia e come l’abbiano cresciuta con amore, descrivendo la nipotina Orietta come una parte fondamentale della loro esistenza. Con voce rotta dall’emozione ha dichiarato: “C’era la mia nipotina Orietta che se n’è andata a 20 anni. L’abbiamo sempre in casa”. Queste parole hanno rivelato il dolore persistente e la mancanza che la famiglia ha dovuto affrontare dall’evento tragico.

Durante l’intervista, il ricordo della nipote ha toccato anche i cuori dei suoi figli, che si sono uniti al pianto. La conduttrice Silvia Toffanin ha mostrato grande empatia, sottolineando la rarità di vedere Orietta in uno stato così vulnerabile, offrendole un abbraccio di conforto.

Oltre all’emozione per la nipote, Orietta ha parlato del suo rapporto con i figli, rivelando di essersi sentita una madre poco affettuosa, poiché abbracciare e baciarsi non era una consuetudine nella loro famiglia. Ha espresso rammarico per non aver insegnato loro a baciarsi, dichiarando: “Non mi baciano mai perché io non li baciavo da piccoli”. Queste parole riflettono una consapevolezza delle dinamiche familiari e del loro impatto sui legami affettivi nel tempo. Con l’avanzare dell’età, Orietta ha espresso il desiderio di ricevere più affetto dai suoi figli.

Infine, ha menzionato il legame con Vincenzo, il fratello della nipote, che ora è cresciuto e rappresenta un importante punto di riferimento per la famiglia. Orietta ha sottolineato come, nonostante il dolore, la perdita abbia rafforzato i legami familiari nella loro ricerca di sostegno reciproco, evidenziando la resilienza e l’amore che caratterizzano la vita della sua famiglia.