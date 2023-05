è molto comune e può essere mortale

Qual è la pianta più velenosa per i cani? Cerchiamo di capire i pericoli di una pianta molto comune ma che potrebbe essere mortale.

Quando un amante degli animali vede un cane correre e giocare in giardino è una fonte di gioia. Ma spesso ci si dimentica dei pericoli che il cane corre tra le piante e i fiori di un bel giardino colorato e vario.

Infatti, ci sono piante e fiori estremamente tossici per cani e gatti, ma qual è la pianta più velenosa per i cani? Scopriremo questo qui di seguito nell’articolo in modo da tenerla il più lontano possibile da loro.

Non è un aspetto da sottovalutare, soprattutto se pensiamo al fatto che la curiosità dei nostri pelosetti li porta spesso ad avere contatto con oggetti e sostanze per loro pericolose appena non li stiamo guardando.

Qual è la pianta più velenosa per i cani? Ecco di cosa si tratta

I sintomi possono essere più o meno gravi, dipende anche dalla quantità di pianta che il cane ha ingerito. Tuttavia, c’è la possibilità di arrivare anche alla morte per diverse piante, molto tossiche.

La pianta più tossica e pericolosa per i cani è il giglio. Ci sono piante che hanno alcune parti tossiche e altre no, mentre il giglio è interamente tossico per i cani. Tutte le sue parti sono velenose, quindi, il fiore, le foglie, il gambo e le radici.

I sintomi che compariranno per primi saranno inappetenza, ma anche disturbi gastrointestinali, quindi, vomito e diarrea. Il cane tenderà ad avere molto prurito al muso, avere molta sete o la salivazione in eccesso.

Nei casi più gravi si può arrivare ad avere difficoltà a respirare e all’insufficienza renale. Ecco perché è fondamentale riuscire ad individuare questi sintomi immediatamente e intervenire al più presto.

Il veterinario sarà in grado di fornire al cane tutte le cure per contrastare il veleno del giglio. Ma attenzione, perché non è l’unica pianta tossica per gli animali.

Le piante tossiche a cui fare attenzione

In primavera tutto è più colorato e più bello, ma tanta bellezza nasconde dei pericoli e delle insidie. Alcune piante devono assolutamente essere messe lontane dal cane o dal gatto di casa.

Nei mesi primaverili, in particolare, attenzione all’oleandro, le azalee e i rododendri. Mai farli stare vicino ai tulipani e ai gelsomini, ma neanche nemmeno a crisantemi e mughetto.

La cosa migliore da fare è non portare i cani a fare una passeggiata in zone dove sono presenti queste piante, non permettere al cane di avere facile accesso se si trovano nel vostro giardino e allontanarle e renderle inaccessibili se si trovano in casa.