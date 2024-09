È meglio spegnere la TV quando il cane è da solo in casa?

Come capire se è meglio spegnere la TV quando il cane è solo in casa: alcuni pensano che a volte sia meglio lasciarla accesa in nostra assenza.

In che modo si può valutare l’effetto che il suono e le immagini trasmesse dalla TV possano avere su un cane? Rispetto a quando siamo al suo fianco, se il cane resta da solo in casa con la TV accesa potrebbe essere difficile stabilirne gli effetti. Fatta eccezione per le persone che utilizzano dispositivi o videocamere che permettano di verificare che il cane stia bene durante la nostra assenza oppure se abbia urgentemente bisogno di aiuto.

È meglio non spegnere la TV quando il cane resta solo in casa?

Una cosa è certa. Il parere di molte persone coincidere a quello di alcuni ricercatori. Secondo i quali lasciare la televisione accesa quando il cane è solo in casa potrebbe farlo sentire meglio.

Uno dei motivi più frequenti per cui molte persone tendono a lasciare accesa la TV in loro assenza è quello di evitare che il cane rimasto solo in casa possa spaventarsi per dei rumori provenienti dall’ambiente esterno all’abitazione. Questo accadrebbe soprattutto in quartieri molto centrali, in cui il traffico è intenso.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> L’espressione del cane alla TV: da non perdere

Pertanto non è da sottovalutare il potenziale che potrebbe avere questo elettrodomestico in nostra assenza. Scegliere di lasciare la TV accesa con dei programmi che abbiano una sonorità armonica potrebbe essere di grande aiuto per garantire la serenità del cane fino al momento del nostro ritorno.

TV accesa o spenta: i pro e i contro per il cane

Lasciare la televisione accesa quando usciamo da casa abbiamo compreso che ha indubbiamente i suoi pro. Ad esempio: il cane, vedendo la TV accesa, si sentirà meno solo. D’altro canto però, il cane potrebbe avere paura della televisione dal momento che quando non siamo in casa non siamo in grado di scegliere quali immagini o quali suoni verranno trasmessi.

Questi ultimi potrebbero dunque essere controproducenti agendo quindi negativamente sullo stato d’animo del fido che, nel frattempo, è rimasto da solo in casa. Per evitare che questo accada potremmo favorire alcuni canali, di cui conosciamo meglio la programmazione, rispetto ad altri.