È l’unico e solo ‘continente in miniatura’, e questi 3 luoghi ti convinceranno definitivamente a sceglierlo per il tuo prossimo viaggio in primavera.

Gran Canaria è un’isola spagnola definita il “continente in miniatura” per la sua varietà di paesaggi e esperienze. Per esplorare questa destinazione unica, è disponibile il podcast “Gran Canaria” su Loquis, promosso dall’Ente Turistico dell’isola. Tra le meraviglie narrate nel podcast spiccano Las Canteras, una delle migliori spiagge urbane d’Europa. Con i suoi tre chilometri di sabbia dorata e la barriera naturale di roccia vulcanica, Las Canteras è ideale per nuotare e fare snorkeling in un ecosistema ricco di pesci colorati. Al tramonto, il lungomare si anima di ristoranti e musica dal vivo, offrendo un’atmosfera vivace.

Al nord, Puerto de Las Nieves presenta un paesaggio diverso, caratterizzato da scogliere vulcaniche e acque profonde. Questa spiaggia, nota per la formazione rocciosa Dedo de Diós, è perfetta per chi cerca tranquillità e panorami spettacolari, lontano dal turismo di massa. Qui, la bellezza della natura è in primo piano.

La Spiaggia di Amadores, nel sud-ovest dell’isola, offre un angolo di paradiso con 500 metri di sabbia bianca e acque calme, ideale per famiglie e chi desidera rilassarsi. Con tutti i comfort necessari, Amadores diventa un luogo romantico al tramonto, con cieli tinti di oro e rosa.

Gran Canaria è più di paesaggi mozzafiato; è un’isola da vivere e scoprire in tutte le sue sfumature. Il podcast “Gran Canaria” su Loquis attraverso una narrazione coinvolgente permette di apprezzare appieno il patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico dell’isola.