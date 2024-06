è lui stesso a svelare cosa è successo

Non è finita la telenovela tra i due personaggi di Uomini e Donne. Pare, infatti, che Ida Platano e Mario Cusitore abbiano ancora qualche pagina da scrivere, nel bene e nel male. I due continuano a far parlare di loro dopo la partecipazione (con un finale niente male, e di certo turbolento!) a Uomini e Donne.

Ricordiamo che il percorso dell’ex dama del trono over del dating show più seguito d’Italia si è concluso senza una scelta. C’era stata, infatti, l’ennesima segnalazione a Ida Platano riguardante lo speaker e la decisione di un altro corteggiatore, Pierpaolo, di abbandonare il programma. Insomma, tanti colpi di scena uno dopo l’altro con un’ulteriore elemento: gli avvistamenti prima sospetti, poi verificati, al di fuori del programma.

Mario Cusitore, infatti, era stato visto in compagnia di un’altra ex dama, Melissa Riva, davanti a un B&B. Inizialmente l’ex corteggiatore di Ida lo ha negato, ma poi ha ammesso di aver trascorso del tempo con lei, affermando però che si fosse trattato solo di un incontro amichevole.

La tronista, Ida Platano, esasperata e sfiduciata da tutte queste segnalazioni, non gli ha creduto e ha deciso di escluderlo e mandarlo fuori al di fuori delle sue scelte (per non dire altro). In diverse interviste successive alla fine di Uomini e Donne, Mario Cusitore ha dichiarato di non voler arrendersi e di aver tentato più volte di riconquistare la parrucchiera di Brescia, ma senza successo. Non si sapeva, però, che dopo tutto questo trambusto, si fossero rivisti. Mario, infatti, ha raccontato:

Un mese fa sono tornato a Brescia, partendo da Napoli di notte […] È andata male. L’ho aspettata al negozio la mattina presto. Abbiamo parlato, ma lei continua a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l’ultima segnalazione. Mi ha detto che soffre per me da dicembre. Era arrabbiata e tesa.

E come darle torto, potremmo dire. L’ex corteggiatore ha aggiunto di essere andato da Ida Platano “per chiederle scusa”. Mario, intenerito, ammette: “Sarei rimasto per giorni. Sono andato per parlarle per mezz’ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno solo”. Ma pare non ci sia stata la risposta sperata, tanto che sembra che lei non abbia detto nulla, “non mi ha nemmeno chiesto di fermarmi per pranzo”. E ci mancherebbe, qualcuno penserà.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne le avrebbe anche lasciato il suo numero di telefono, ma non ha mai ricevuto una chiamata. “Le ho inviato una lettera con il mio numero, dei pupazzi e dei fiori, ma non mi ha mai chiamato”. Ci saranno sviluppi quest’estate? Forse per Ida Platano è davvero il momento di chiudere un capitolo pesante.