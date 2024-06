“È lui il vincitore de L’Isola dei Famosi” svelato il montepremi da capogiro per la vittoria

Aras Senol vince l’Isola dei Famosi: metà del suo compenso sarà devoluto in beneficenza all’associazione nata in memoria di Giulia Cecchettin

Aras Senol è il vincitore dell’Isola dei Famosi, il noto attore di Terra Amara ha conquistato il montepremi finale e ha deciso di donare metà della somma alla Fondazione di Giulia Cecchettin. Durante la diretta della finale, Senol ha spiegato di aver conosciuto la storia della fondazione durante la sua partecipazione a Verissimo.

La competizione è stata agguerrita fino all’ultimo, con Samuel Peron e Edoardo Stoppa che si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e terzo posto. Vladimir Luxuria ha ringraziato Pier Silvio Berlusconi per la fiducia che le è stata accordata, mentre Edoardo Franco e Artur Dainese sono stati i primi concorrenti a essere eliminati durante la diretta.

La finalissima si è svolta con prove fisiche e televoti flash, con Aras Senol che ha battuto Samuel Peron nell’ultimo scontro e si è aggiudicato la vittoria. Grazie al suo talento e alla sua determinazione, l’attore turco è riuscito a conquistare il titolo di vincitore dell’Isola dei Famosi. Stoppa, a detta di molti è stato il “concorrente perfetto”. Con la sua educazione e con la sua simpatia è il vincitore morale di questa edizione del programma.

Aras Senol, classe 1993, è nato a Istanbul ed è molto amato in Italia per il suo ruolo di Cetin Cigerci nella soap Terra Amara. Laureato in Belle arti, Senol ha anche lavorato come modello e come nuotatore. Oltre al suo successo nel programma Mediaset, l’attore ha recitato nel cortometraggio The Journey di Ridley Scott e ha preso parte a diverse serie televisive.

Il cachet della vincita

La vittoria di Aras Senol è il frutto del suo impegno e della sua passione per l’arte e la recitazione. L’attore ha vinto ben 100.000 euro e 50.000 li donerà in beneficenza. Con la sua generosa donazione alla Fondazione di Giulia Cecchettin, dimostra ancora una volta la sua grande sensibilità e solidarietà. Un successo meritato per un talento che ha conquistato il cuore dei telespettatori. Con la partecipazione all’Isola, Aras ha colto l’opportunità di raccontare la sua storia e la sua personalità al pubblico italiano, che ama profondamente e dove desidera vivere.

