È lui il successore di Vlahovic?

La Juventus ha messo nel mirino Victor Osimhen, attaccante del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray, in vista della prossima stagione. La dirigenza, dopo le recenti sconfitte contro Fiorentina e Atalanta, sta valutando la situazione attuale della squadra e la posizione dell’allenatore Thiago Motta, la cui permanenza è incerta. Il club si prepara a rinforzare la rosa, in particolare il reparto offensivo, a causa delle difficoltà riscontrate con Dusan Vlahovic e il calo di forma di Kolo Muani.

Osimhen, primo nome nella lista della Juventus per l’estate, ha già avuto contatti con il direttore sportivo Giuntoli e sembra favorevole a un trasferimento. Tuttavia, l’ostacolo principale è rappresentato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che non intende cedere Osimhen ai rivali. Si mormora che De Laurentiis sia disposto ad accettare un’offerta dal Galatasaray, che desidera trattenere l’attaccante anche oltre il 30 giugno.

La volontà di Osimhen sarà cruciale per il suo futuro, essendo attratto da un possibile ritorno in Italia. Tuttavia, altri top club europei, come il Paris Saint-Germain, sono pronti a inserirsi nella trattativa, avendo già mostrato interesse per il calciatore lo scorso anno. Dunque, la Juventus dovrà affrontare una concorrenza agguerrita per assicurarsi il talento nigeriano, mentre si prepara a un mercato estivo che potrebbe riservare importanti novità.