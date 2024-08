è lui il messaggio in bottiglia più antico mai ritrovato

Mentre passeggiava lungo la riva del Corson’s Inlet State Park, nel New Jersey, Amy Smyth Murphy ha fatto una scoperta decisamente sconcertante che potrebbe valere un nuovo Guinness World Records.

La misteriosa bottiglia protagonista di questa storia, riporta la dicitura “Barr & Brother Philadelphia“. Si tratta di un’azienda già nota agli storici, che risale a prima dell’inizio del XX secolo. Ma le sorprese iniziano solo dopo aver aperto la bottiglia stessa.

Dopo aver documentato su TikTok l’intero evento, al suo interno Murphy ha trovato dei documenti che suggeriscono una data ben più precisa e alquanto interessante.

La nota scritta a mano contenuta al suo interno, è infatti accompagnata da un vero e proprio biglietto da visita di un’azienda di articoli di arredamento, gestita da W.G. & J. Klemm e recita: “Yacht Neptune al largo di Atlantic City NJ 6-76 agosto“.

Con la speranza di scoprire ulteriori dettagli in merito, ha condotto delle ricerche negli archivi del The Philadelphia Inquirer. A quanto pare, è realmente esistita alla fine del 1800 una società gestita da W.G. e J. Klemm. Ci sono inoltre dei riferimenti ad uno yacht chiamato “Neptune”, costruito nel 1874 dal capitano Samuel Gale, proveniente da Atlantic City.

Sembra dunque che la dicitura “6 agosto 76” presente nel messaggio, possa significare in realtà 6 agosto 1876. Come è facile immaginare, se confermato, ciò lo renderebbe il messaggio in bottiglia più antico mai trovato e verrebbe frantumato l’attuale detentore del record, scoperto in Australia. Ma chi ha scritto il misterioso messaggio? Ancora è probabilmente presto per dirlo.

Dopo aver recentemente ritrovato 100 bottiglie di champagne nel mar Baltico, la cosa più importante da fare a questo punto, è attendere una valutazione ufficiale da parte dei membri del Guinness World Records. Quanto dovremmo aspettare? Probabilmente alcuni mesi.