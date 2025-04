È lo spaventoso mistero di una città umbra.

Suggestiva e maestosa, la Calamita Cosmica, nota anche come “Scheletrone”, è un’opera d’arte contemporanea dello scultore Gino de Dominicis, situata a Foligno, in Umbria. Questa colossale scultura, lunga 24 metri e accuratamente proporzionata, rappresenta uno scheletro umano in scala 12:1, con dettagli anatomici eccetto per il becco di uccello che sostituisce il naso. L’opera, realizzata in segreto, è stata esposta per la prima volta nel 1990 al Magasin di Grenoble e ha avuto successivi allestimenti in diverse città, tra cui Napoli e Roma.

Nel 2004, la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno acquistò la Calamita Cosmica per esporla permanentemente nel CIAC, un museo d’arte contemporanea all’interno dell’ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata. Questo edificio, costruito nel 1760, ha una storia complessa; è stato utilizzato per vari scopi prima di essere abbandonato dopo il terremoto del 1997 e ristrutturato per ospitare l’opera di De Dominicis. Oggi l’ex chiesa offre un’esperienza immersiva, permettendo ai visitatori di ammirare la scultura da diverse angolazioni, sia dal piano terra sia da un corridoio superiore.

La Calamita Cosmica rappresenta una fusione affascinante tra arte e architettura, creando un dialogo tra i due elementi che rendono l’esperienza unica. Questo capolavoro invita a riflettere sulla condizione umana e sul mistero dell’esistenza, collocandosi tra i progetti più intriganti del panorama artistico italiano.