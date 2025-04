È l’isola preferita da chi vive a Roma, ed è il momento giusto per viverla prima del caos estivo.

Fenicia, greca e soprattutto romana, Ponza è un’isola dall’antica storia e dalle splendide spiagge, che ha attirato numerosi visitatori, specialmente durante l’emergenza Covid. Collocata nell’Arcipelago pontino, include spiagge meravigliose e località come Palmanova e Ventotene. Nonostante l’affollamento estivo, è consigliabile visitarla nelle miti giornate di fine aprile. Ponza ha visto passare diverse civiltà dal periodo fenicio, quando venne utilizzata come centro commerciale, ai Romani, che le attribuirono il nome Pontia. Dopo la caduta dell’Impero romano, l’isola conobbe varie influenze, essendo stata un luogo di esilio ed abitata da ordini religiosi.

Oggi, Ponza è una meta ambita per il turismo balneare. Offre numerose attività, dalle innumerevoli spiagge agli spettacolari panorami, dai siti storici come le Grotte di Pilato alla Cisterna romana della Dragonara. Tra le spiagge imperdibili, Cala Fonte e Chiaia di Luna si distinguono per la loro bellezza, raggiungibili anche via mare. Per coloro che amano camminare, ci sono sentieri naturali da esplorare.

Per arrivare a Ponza, è necessario utilizzare un traghetto da uno dei porti del Lazio (Terracina, Formia, Anzio, San Felice Circeo) oppure da Napoli. La durata del viaggio varia, con collegamenti rapidi che possono durare circa un’ora. Una volta sull’isola, ci sono autobus che collegano il centro storico alle spiagge, e possibilità di noleggio scooter e taxi-boat per esplorare località come Frontone. L’auto non può entrare sull’isola, rendendo essenziali i mezzi pubblici per spostarsi.