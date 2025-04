È legale possedere un lemure? Cosa stabilisce la legge

In Italia, non tutti gli animali possono essere considerati d’affezione secondo la legge. La questione sulla legalità della detenzione di un lemure è particolarmente rilevante. Sebbene sempre più persone scelgano animali esotici come compagni di vita, la legislazione è rigorosa e stabilisce specifici divieti. La Legge quadro n. 281 del 1991 regola gli obblighi dei proprietari di cani e definisce il gatto come un animale libero nel suo habitat. Tuttavia, la percezione sociale degli animali d’affezione è cambiata, ed ora cane e gatto non sono gli unici compagni a due o quattro zampe.

Il confine tra animali d’affezione e animali selvatici è diventato sempre più sottile, complicando la distinzione. Alcuni mammiferi, come i grandi felini o gli orsi, dimostrano la possibilità di instaurare legami affettivi con l’uomo, pur essendo vietati dalla legge. Altri animali selvatici come il cinghiale o la volpe si avvicinano agli ambienti urbani, sollevando ulteriori interrogativi sulla loro detenzione.

Riguardo ai lemuri, il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 Aprile 1996 riconosce questi animali come potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, rendendo la loro detenzione illegale in Italia. Inoltre, non rientrano nell’Allegato B della legge 157 del 1992 per l’allevamento. Infine, i lemuri sono inclusi nell’Appendice 1 della Convenzione CITES, che vieta il commercio di specie gravemente minacciate di estinzione, evidenziando l’importanza della loro protezione e conservazione.