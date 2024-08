è l’acerrimo nemico di Alessandra Celentano

Manca sempre meno a quella che sarà la prossima edizione di Amici 24. A settembre il programma tornerà in onda, portando in scena nuovi talenti e forse anche nuovi professori. Pare infatti che Raimondo Todaro non tornerà ad occupare il suo ruolo di professore.

Il sostituto? Una vecchia conoscenza di Alessandra Celentano.

Raimondo Todaro lascia Amici 24?

Settembre è il mese della ripartenza per quanto riguarda programmi cult come Amici di Maria De Filippi. Tra poche settimane la nuova classe del programma più in voga di sempre verrà a riformarsi e ci permetterà di tornare a tifare per tutti quegli allievi che, in un modo o nell’altro, conquisteranno il nostro cuore.

Pare però che ci ritroveremo ad assistere ad importanti novità anche per quanto riguarda la commissione dei professori. Tra i volti riconfermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per quanto riguarda il canto, mentre Alessandra Celentano ha già confermato la sua presenza dietro la cattedra di danza.

Anna Pettinelli ha invece deciso di cedere lo scettro mentre è ancora avvolta nel mistero la decisione di Emanuel Lo. Per quanto riguarda Raimondo Todaro sembrano non esserci più dubbi, in quanto il ballerino abbandonerà il programma per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Alcuni millantano un ritorno a Ballando con le stelle mentre per altri Raimondo ha semplicemente voglia di allontanarsi dal mondo della tv per dedicarsi a nuovi contesti.

Torna in scena l’avversario della Celentano

Sono stati fatti tantissimi nomi in merito a colui o colei che potrebbero prendere il posto di Raimondo Todaro nella commissione di ballo. Si è parlato di una promozione per Elena D’Amario e perfino del ritorno di Veronica Peparini. Qual è, dunque, la verità in merito a questo celebre sostituto?

In realtà il posto di professore di ballo è già stato affidato a qualcuno che ha già avuto a che fare con il programma di Maria De Filippi. Ci riferiamo ad un ragazzo che in passato è stato uno dei ballerini più apprezzati della scuola ma che non era stato scelto da Alessandra Celentano.

Ci riferiamo ad Adriano Bettinelli, il quale ha preso parte ad Amici nel 2008 per volere di Garrison. Il suo percorso gli ha permesso di arrivare al serale nella squadra blu, anche se poi è stato eliminato nel corso della competizione.

In più occasioni Adriano ha avuto da ridire con Alessandra Celentano che non apprezzava la sua arte e l’aveva definito come dotato di poca tecnica. Per fortuna il ragazzo non si è fatto abbattere da questi giudizi e ha continuato la sua carriera, arrivando a ballare per professionisti come Mariah Carey. Sarà lui il sostituto di Raimondo Todaro? Tra poche settimane avremo la risposta.