È la vigilia di Natale Ellie sta vivendo una giornata perfetta: tra gli scaffal…

È la vigilia di Natale 🎄 Ellie sta vivendo una giornata perfetta: tra gli scaffali della libreria Powell incontra una donna di cui si innamora immediatamente. Ma, nel giro di poco tempo, si ritrova senza un impiego e col cuore spezzato. Il Natale successivo è da sola, depressa e senza un soldo in tasca.

Tutto cambia di nuovo quando Andrew, il proprietario della caffetteria dove Ellie ha trovato lavoro, le propone un matrimonio di convenienza per poter entrare in possesso di un’eredità. Sembra tutto troppo facile, e infatti, quando Ellie incontra la famiglia del finto fidanzato, scopre che la verità che si era raccontata nell’ultimo anno era il frutto di un malinteso… “Dalle un bacio da parte mia”, Alison Cochrun