È la terrazza di roccia che abbraccia l’arcipelago più bello del mondo, ma per arrivarci dovrai salire quasi 2000 gradini.

Il gioco vale la candela: questa esperienza imperdibile nel nord della Norvegia offre panorami mozzafiato e la possibilità di superare i propri limiti. L’arcipelago delle Isole Lofoten, situato al di sopra del Circolo Polare Artico, è noto per i suoi paesaggi spettacolari, le montagne maestose, i fiordi affascinanti e pittoreschi villaggi di pescatori. Questi villaggi, con le loro case rosse, rappresentano il cuore culturale e paesaggistico della regione, dove la pesca del merluzzo ha una lunga tradizione. Tra i villaggi più iconici vi sono Henningsvær, Nusfjord e Hamnøy.

Un’escursione imperdibile è quella su Reinebringen, il sentiero panoramico più famoso delle Lofoten, che offre vista su Hamnøy e Reine. Questa escursione, pur mantenendo una certa difficoltà, è ora più sicura grazie ai miglioramenti apportati. Raggiungere la vetta regala un panorama indimenticabile e la soddisfazione di completare la scalata è ineguagliabile. Il percorso è lungo qualche chilometro, con un dislivello di circa 400 metri, e la difficoltà è considerata moderata, richiedendo la giusta preparazione e attrezzatura.

Per raggiungere Reinebringen, si segue la strada E10 fino a Reine, dove ci sono varie opzioni di parcheggio. Il parcheggio al porto di Reine è a pagamento, mentre quello di Reineviewpoint è gratuito per un periodo limitato. Un parcheggio gratuito si trova anche al Punto panoramico di Djupfjord, non distante dall’inizio del sentiero. In ogni caso, è importante seguire le regole per rispettare la natura e gli altri visitatori.